SUPER MAMA в Дубае - Любовь Цоколо объединила 200 бизнес женщин

С 1 по 6 ноября прошли уже в третий раз в Дубае Международные деловые мероприятия, объединяющие успешных предпринимателей, топ-менеджеров и владельцев крупных компаний со всего мира. Основатели бренда Super Mama Любовь Цоколо и Наталья Петлякова и при поддержке партнеров и акционеров Ольги Кесаевой и Оксаны Стародубцевой организовали масштабные мероприятия, направленные на развитие бизнеса, укрепление международных связей и создание взаимовыгодного сотрудничества.

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Более 50 спикеров выступили на бизнес-форуме Super Mama 2 ноября в отеле Hilton Dubai Jumeirah. Яркое деловое мероприятие поддерживает женщин-предпринимателей и собирает инициативных, целеустремленных женщин, умеющих вести успешные проекты.

Среди спикеров форума было очень много разных: генеральные директора и топ-менеджеры, представляющие крупный, средний и малый бизнес; ведущие специалисты, спортсмены, известные личности, политики и известные журналисты. Выступая с публичными выступлениями и на индивидуальных сессиях, они поделились подробностями построения стремительной карьеры в международных компаниях, дав ценные практические рекомендации и советы, основанные на личном опыте.

Также гостям предоставили конкретные инструменты и контакты в Дубае – вы можете использовать их в своей деятельности и увеличить прибыль своего бизнеса. Это прекрасная возможность учиться на историях успеха, рассказанных реальными людьми вокруг вас. Кроме того, у вас была возможность представить себя и свой проект качественной целевой аудитории, встретив как потенциальных партнеров, так и клиентов.

Ярким завершением серии мероприятий Super Mama в Дубае стал гала-ужин и церемония награждения. Представьте: прожекторы, большой зал, красивая публика, звон бокалов. Гостей мероприятия ждала яркая и насыщенная программа, после которой были объявлены номинанты премии Super Mama Awards – современные образцы для подражания, демонстрирующие исключительный уровень и качество жизни.

За последние 8 лет более 200 успешных женщин получили признание и премию Super Mama Awards. После элегантной церемонии вручения подарков следует гала-ужин.

В список приглашенных гостей вошли влиятельные лица и знаменитости мирового уровня.

Вы также можете получить мировое признание и быть отмеченным брендом Super Mama, став номинантом или партнером церемонии награждения в следующем году. Это прекрасная возможность охватить высококачественную целевую аудиторию для вашего бренда или продукта.

Идеи и проекты женщин, их энергия и цели сегодня сильны и заметны в глобальном масштабе. Бренд Super Mama объединит резидентов клуба и VIP-клиентов, которые уже добились успеха и готовы поделиться своими секретами. Кроме того, мы приветствуем всех, кто планирует вывести свой бизнес на международный уровень, найти единомышленников, партнеров и поддерживающее сообщество, наладить связи и вдохновляющее сотрудничество.

Три мероприятия в Дубае разработаны Оргкомитетом Super Mama, чтобы максимально эффективно представить вас и ваш бренд уникальной аудитории в сегментах B2B и B2C.

Супер Мама объединяет активных, целеустремленных женщин, чтобы изменить мир!