Банк России раскрыл подробности «кредитов без отказа» — займов для людей с повышенной кредитной нагрузкой. Детали сообщаются в обзоре банковского регулирования за третий квартал 2023 года.

«Данная мера нужна, чтобы люди с повышенной долговой нагрузкой, риски которых банки оценивают выше, могли получать кредиты в банках и не обращались к МФО, где ставки ещё выше», — говорится в обзоре.

Заёмщиками с повышенным уровнем риска будут считаться граждане, которые тратят на все свои кредиты более 60% дохода. Таким заёмщикам банки смогут выдавать кредиты до 100 тысяч ₽ наличными на счёт или на карту. Срок возврата — до трёх лет.

Полная стоимость кредита (ПСК) по ним будет выше, чем по кредитам для людей без повышенной платёжной нагрузки. Объем кредитования и ставки будут регулироваться через макропруденциальные инструменты, сообщает ЦБ. Какой будет ставка, регулятор не уточняет. Для сравнения, сейчас максимальная ставка по микрозаймам составляет 292% годовых.