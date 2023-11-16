Госдума одобрила повышение МРОТ до 19 242 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. ТАСС

По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля. RT на русском

Предложение внес в нижнюю палату парламента российский кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Москва24