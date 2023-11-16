Юрист сказал, за какими выплатами нужно обратиться до конца года

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рекомендует россиянам обратиться за определенными выплатами до конца 2023 года. В частности, по его словам, целесообразно получить налоговые вычеты по доходам и излишне переплаченные налоги за 2020 год, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что в России есть стандартные вычеты, которые позволяют снизить размер НДФЛ для родителей и опекунов несовершеннолетних детей, «чернобыльцев», инвалидов 1-2 группы, инвалидов с детства. Если работник подтвердит документально свое право на стандартный вычет до 31 декабря, работодатель применит его с 1 января.

«Поэтому до конца года нужно подать заявление на вычет тем работникам, к которым он еще не был применен, хотя соответствующее право у них было», — подчеркнул собеседник.

У граждан есть возможность обратиться по социальным вычетам до конца декабря в ФНС (через кабинет налогоплательщика). Речь идет о вычетах за оплаченные в этом году медицинские, образовательные или физкультурно-оздоровительные услуги.

Соловьев также напомнил об истечении в текущем году трехлетнего срока для получения социальных вычетов за 2020 год. Это же касается и имущественных вычетов, подчеркнул он.

Кроме того, у граждан есть возможность в течение трехлетнего периода вернуть суммы излишне уплаченного налога, заявил эксперт.

По словам собеседника, среди выплат, по которым нужно быть внимательными с соблюдением сроков, — пособие по безработице в повышенном размере (исходя из среднемесячного заработка), пособие по больничному листу, пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.