В России упали цены на красную икру

В России зафиксирован существенный рост объема выпуска красной икры по сравнению с 2022-м годом. Ее стоимость значительно снизилась, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

В частности, как отмечается, цены на икру горбуши в дальневосточном опте к середине ноября почти на 25% ниже, чем в 2022 году. Стоимость продукции составила 3500 рублей, указано в материалах.

Также подчеркивается, что цена на икру кеты соответствует уровню прошлого года (4000 рублей за килограмм). Также можно встретить предложение за 3500 рублей (-12% к показателю ноября прошлого года).

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, в связи с удачной лососевой путиной объем выпуска красной икры в России существенно увеличился. Он отметил, что за три квартала ее произведено 21 146,7 тонны — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ВАРПЭ прогнозируют более высокий объем производства красной икры по итогам 2023 года в сравнении с прошлым годом. Он может составить более 25 тысяч тонн, считают там.