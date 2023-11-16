В России вырос «Бутербродекс»
Во второй половине минувшего месяца «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») продемонстрировал рост на 4,7 пункта, до 118,6 пункта. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».
Напомним, что индекс отражает картину потребления гражданами РФ популярных продуктов для завтрака.
Корзина для его расчета включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).
За период с 16 по 31 октября в сравнении с началом месяца средний чек увеличился по всей продукции, входящей в индекс. Так, ветчина подорожала на 12,8% (до 212 рублей), огурцы — на 11% (до 91 рубля), сыр — на 3,8% (до 192 рублей), батон — на 2,7% (до 38 рублей), сахар — на 1,6% (до 65 рублей), сливочное масло — на 0,7% (до 154 рублей), кофе — на 0,5% (до 186 рублей).
По словам специалистов, в связи с наступлением более холодного сезона увеличивается потребление калорийной продукции — ветчины, сыра, а также батона. Это поднимает индекс.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Радио 1» заявил, что декабрьский рост цен на продукты к новогоднему столу в этот раз усилится, в частности, за счет ослабления национальной валюты. Он подчеркнул, что повышение стоимости составит 10–15%.