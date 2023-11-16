Израильские банки начали сегрегацию активов россиян

Крупные израильские банки начали сегрегацию активов россиян из-за предписания международного депозитария Euroclear, пишет РБК со ссылкой на заявление основателя международной финансовой компании SmartGen Марка Ойгмана. По его словам, под сегрегацию попадают хранящиеся в Euroclear ценные бумаги на счетах, которые принадлежат гражданам России (в том числе, тем кто имеет двойное гражданство), а также российским налоговым резидентам.

Израильские банки начали сегрегацию активов россиян
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Информацию об обсуждения обособления счетов россиян подтвердили изданию четверо местных юристов. Требование Euroclear вступило в силу с понедельника, 13 ноября, знает один из них, адвокат Эли Гервиц.

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«На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. – FM). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — рассказал Марк Ойгман.

Банки рекомендуют клиентам на всякий случай закрывать позиции по ценным бумагам, отметили несколько собеседников РБК.

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По словам партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца, под ограничения попадают россияне (в том числе со вторым гражданством Израиля), если у них нет гражданства или хотя бы ВНЖ одной из стран ЕС. Такой принцип сегрегации ранее работал в банке ОАЭ — Emirates NBD.

Марк Ойгман указал, что с сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет.

«Сегрегация означает запрет на диспозицию (совершение сделок и переводов. — FM) ценных бумаг, но по ним разрешено начислять купоны», поэтому не все инвесторы стали выводить бумаги со счетов Euroclear, как только появилась информация о планирующемся обособлении счетов, знает Эли Гервиц.

Сегрегацию активов россиян в конце прошлого – первой половине этого года начали и в Казахстане. В мае 2023 года был запущен активный процесс обособления местными депозитариями AIX CSD и ЦДЦБ . По утверждению последнего, сегрегация проводится по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

Кроме того, в апреле обособлять активы россиян начал один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD. Как объясняла финансовая организация в письме своим клиентам, ограничения реализуются в соответствии с директивой Европейского Союза. Впрочем, летом ряду российских инвесторов все же удалось вывести часть активов (бумаги американских эмитентов и часть денежных средств) с заблокированных счетов на инвестиционные.

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