Крупные израильские банки начали сегрегацию активов россиян из-за предписания международного депозитария Euroclear, пишет РБК со ссылкой на заявление основателя международной финансовой компании SmartGen Марка Ойгмана. По его словам, под сегрегацию попадают хранящиеся в Euroclear ценные бумаги на счетах, которые принадлежат гражданам России (в том числе, тем кто имеет двойное гражданство), а также российским налоговым резидентам.

Информацию об обсуждения обособления счетов россиян подтвердили изданию четверо местных юристов. Требование Euroclear вступило в силу с понедельника, 13 ноября, знает один из них, адвокат Эли Гервиц.

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«На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. – FM). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — рассказал Марк Ойгман.

Банки рекомендуют клиентам на всякий случай закрывать позиции по ценным бумагам, отметили несколько собеседников РБК.

По словам партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца, под ограничения попадают россияне (в том числе со вторым гражданством Израиля), если у них нет гражданства или хотя бы ВНЖ одной из стран ЕС. Такой принцип сегрегации ранее работал в банке ОАЭ — Emirates NBD.

Марк Ойгман указал, что с сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет.

«Сегрегация означает запрет на диспозицию (совершение сделок и переводов. — FM) ценных бумаг, но по ним разрешено начислять купоны», поэтому не все инвесторы стали выводить бумаги со счетов Euroclear, как только появилась информация о планирующемся обособлении счетов, знает Эли Гервиц.

Сегрегацию активов россиян в конце прошлого – первой половине этого года начали и в Казахстане. В мае 2023 года был запущен активный процесс обособления местными депозитариями AIX CSD и ЦДЦБ . По утверждению последнего, сегрегация проводится по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.