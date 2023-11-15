Россияне рассказали, на что они бы потратили миллион рублей

Аналитики узнали у россиян, как они бы потратили 1 млн рублей. Так, каждый третий (36%) вложился бы в недвижимость, а 15% — в путешествия. RT на русском

О желании закрыть долги заявили 10% участников опроса, еще 8% захотели купить автомобиль и только 3% назвали образование и саморазвитие. Газета.Ru

"Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения (34%) и радости (33%). Шопинг в целом помогает большинству опрошенных (67%) справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды (28%), любимой еды (16%), техники (15%)", – говорится в исследовании. Москва24