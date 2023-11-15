Аналитик предупредила об активизации мошенников в праздники

Предновогодняя суета и праздничное настроение притупляют бдительность россиян, чем активно пользуются мошенники, отправляя фишинговые ссылки на распродажи и пытаясь получить доступ к персональным данным. Как защититься от атак, рассказала телеканалу «360» старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева.

По ее словам, в период новогоднего ажиотажа под угрозой оказываются не только личные данные россиян, но и корпоративная почта. Преступники ищут возможность взломать учетную запись сотрудников, в том числе и с помощью завлечения различными акциями и скидками магазинов.

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Киберпреступники могут воспользоваться отпуском специалиста по безопасности и попытаться найти «вход» в информационный ресурс, предупредила Кошелева.

«Грубо говоря, в новогодние праздники злоумышленники будут пытаться наживаться на нашем праздничном настроении, высокой скорости принятия решений в атмосфере предновогодней суеты и повышенном сезонном спросе», — пояснила Кошелева.

Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников в виде писем о привлекательных акциях от магазинов, содержащих вредоносные ссылки, либо о перерасчете от УК или розыгрыше новогодних призов, эксперт призвала жителей России перепроверять такую информацию и не принимать поспешных решений об оплате и подтверждении личности. Также стоит завести отдельную карту для онлайн-покупок и не использовать в интернете основные банковские реквизиты.

А организациям для защиты от «новогодних» кибератак необходимо мониторить подозрительную активность в корпоративной сети и предусмотреть рабочие смены для специалистов в кибербезопасности на новогодние праздники, считает старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ.