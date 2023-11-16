Госдума одобрила повышение МРОТ на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, до 19 242 рублей. Такой законопроект кабмина Госдума приняла во втором и третьем чтении.

Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% поручил президент Путин.

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"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате его реализации зарплата вырастет у 4,8 млн человек", - сказал спикер.

Он также обратил внимание, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных.

Таким образом, вместе с повышением МРОТ вырастет и ряд социальных выплат. В этом списке - еще и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Депутаты также уточнили, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы должно быть в размере не ниже 48%. Напомним, что речь о показателе, который делит все заработные платы на две равные части: половина работников получают больше медианы, а вторая часть - меньше этого значения. Медианная зарплата берется в расчет, так как показывает ситуацию с доходами более точно, чем простой средний показатель.

Минимальный размер оплаты труда связан с прожиточным минимумом. Согласно действующему законодательству, МРОТ не может быть меньше этой величины. И в 2024 году МРОТ будет больше прожиточного минимума на 14,2%, сообщила депутатам замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Планируется этот разрыв увеличивать", - сказала она.

Кстати, в целом в России отмечается высокий прирост по средней заработной плате граждан, в текущем году прогнозируется увеличение средней зарплаты почти на 13%, добавила замминистра.

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, комментируя решение парламента, подчеркнула, что данное повышение затронет бюджетников и коммерческий сектор.

"По мнению экспертов, такое повышение даст дополнительный стимул российской экономике, - сказала она. - Если вы повышаете платежеспособность населения, значит, вы повышаете потребительский спрос. Если вы повышаете потребительский спрос, значит, производители должны производить больше товаров и услуг. То есть поднимается и растет экономика за счет увеличения платежеспособного спроса".

Представители парламентской оппозиции хоть и поддержали документ, но призывали более активно поднимать "минималку". Так, председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. "На 3 тысячи рублей МРОТ увеличится, и это хорошая добавка, но мало", - указал лидер "СРЗП".