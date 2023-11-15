Экономист оценил возможность выплаты 13-й пенсии россиянам

«Я думаю, вряд ли уже будет принято это решение, сошлются на целый ряд обстоятельств, начиная с того, что нет денег, а может сошлются, что недостаточно времени для принятия решения, хотя если бы хотелось. Можно было бы принято быстро. Это не такое хитрое решение, которое требует глубокой проработки. Может быть стоит выплачивать если не всю 13-ю пенсию, а хотя бы частичную компенсацию в виде твердой суммы для социальной справедливости. Какой-то вариант можно найти, чтобы людям облегчить время инфляции», — считает Беляев.