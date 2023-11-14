Центробанк предупредил россиян о работе лжеломбардов

Эти компании не включены в государственный реестр ломбардов, не соблюдают требования законодательства, а также не поднадзорны ЦБ. В результате проценты по договорам могут быть заметно выше установленных законом, а переданное таким организациям имущество не страхуется. Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги после продажи вещи — лицензированные ломбарды должны вернуть разницу между вырученной суммой и суммой обязательств потребителя, если вырученные при реализации средства превышают сумму оценки.