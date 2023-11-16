ЦБ помог пенсионерке вернуть украденные мошенниками деньги

Пенсионерке, обманутой мошенниками, вернули деньги после вмешательства Банка России. Об этом сообщает газета «Известия».

Злоумышленники позвонили 69-летней жительнице Москвы поздно ночью, заставили ее войти в личный кабинет банка и выполнить ряд их указаний. Позднее она обнаружила, что мошенники украли 50 тысяч рублей и оформили на нее кредит в 252 тысячи рублей с 18-процентной ставкой. Пострадавшая несколько раз обращалась в банк, однако кредитная организация не шла навстречу.

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По словам юриста Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александра Кошкина, подобных дел в России сотни — как правило, правозащитникам удается добиться лишь отмены начисления процентов по кредитам. Однако после обращения в Пресненскую межрайонную прокуратуру с просьбой разобраться, как одинокой неработающей женщине-инвалиду дистанционно выдали кредит на сумму в пять раз превышающую ее сбережения, помочь вызвались представители Центробанка. После этого оформивший заем банк ВТБ перечислил похищенные средства на счет пострадавшей, простил оформленный кредит и вернул ранее внесенные по договору платежи.

Как заявил Кошкин, подобная история — разовая акция, так как сумма похищенного оказалась невелика. Кроме того, потерпевшая является пенсионером и инвалидом, которой после оплаты кредитов на жизнь оставалось не более десяти тысяч рублей, добавил он.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков призвал банки должны разделять часть потери своих клиентов, пострадавших от действий мошенников. По его словам, финансовые организации необходимо мотивировать на борьбу с подобными преступлениями — это будет не только социально справедливо, но и создаст кредитным организациям мотивацию бороться с мошенничеством.