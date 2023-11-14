ВТБ спрогнозировал увеличение спроса на золото среди физлиц

Пресс-служба ВТБ сообщила об увеличении объема портфеля золота, проданного физлицам. С начала года показатель вырос в 1,5 раза, до 52 тонн, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Уточняется, что пик объема сделок пришелся на октябрь. Банк прогнозирует увеличение инвестиционного спроса в будущем в связи с опасениями ослабления рубля и инфляции.

Также подчеркивается, что рост инвестиционного спроса на драгоценный металл обусловлен резким увеличением мировых цен и сильной тенденцией к его покупке со стороны центральных банков.

По словам заместителя начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгения Береснева, повышению спроса на драгоценный металл способствует и опция обратного выкупа.

В общей сложности с запуска продаж физического золота без уплаты НДС в размере 20% в марте прошлого года ВТБ провел более 3 тысяч сделок.