Предложена альтернатива компенсации по советским вкладам

Альтернативой компенсациям советских вкладов станет доплата к пенсиям. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает «Российская газета».

Депутат отметил, что инфляция увеличивается, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику. В этой связи, как указал он, «возвращать разом опасно».

По словам Гаврилова, выплачивать компенсации нужно начать в самые короткие сроки на фоне прибыли банков в размере около трех триллионов рублей. Один из вариантов — доплата к пенсии, подчеркнул собеседник.

Он также заявил, что в «замороженную» сумму входят вклады со времен СССР, средства обанкротившихся кредитных организаций, накопления умерших граждан, а также остатки по счетам.

Полная компенсация советских вкладов в Сбербанке ранее была приостановлена Госдумой до января 2027 года.