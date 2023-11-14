В России утвердили рост тарифов на услуги ЖКХ в 2024-2028 годах

Правительство РФ утвердило размер индексации платы за коммунальные услуги в 2024-2028 годах, индексы будут варьироваться в районе 4-11 процентов от региона к региону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабинета министров.

Из документа следует, что со второй половины 2024-го тарифы ЖКХ в Москве вырастут на 11 процентов, в Московской области — на 10,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 9,8 процента, в Ленинградской области — на 10,2 процента, на Чукотке — 4,9 процента, в Хакасии — на четыре процента. В 2025–2028 годах отклонения от средних индексов установлены в пределах от нуля до 2,1 процента.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ТАСС сообщили, что проконтролируют соблюдение установленных ограничений регионами.

Глава института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов, которого процитировали в ФАС, объяснил, что разные индексы для разных регионов РФ связаны как с «отличиями в структуре платы граждан», так и с потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры.

В последний раз тарифы на газ, электричество, воду и отопление повышали в декабре 2022 года. Тогда предельный рост цен для всех регионов составил девять процентов.