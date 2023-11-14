Почему в России подорожали яйца, куда они пропали в магазинах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует стоимость куриных яиц в стране. Специалисты хотят проверить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на данную продукцию. Какие подробности известны?

Сотрудники территориальных органов ФАС направили запросы компаниям-производителям с просьбой объяснить принцип формирования цен на куриные яйца. Федеральные ретейлеры же предоставят ФАС сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на данную продукцию.

Видео дня

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — говорится на сайте ведомства.

Как выросла стоимость куриных яиц

По данным Росстата, в октябре куриные яйца подорожали в 18 субъектах Российской Федерации на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах — на 20,1–39,9%. Цены не изменились только в Камчатском крае.

В целом в России с начала года яйца подорожали на 13,1%, в годовом выражении — на 23,9%.

Почему дорожают яйца, чем объясняются пустые полки

Рост цен и нехватка яиц в магазинах отмечаются на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим Минсельхоз ведет работу по увеличению импорта куриных яиц из стран ЕАЭС. Это одна из мер, которая может повлиять на стабилизацию роста стоимости продукта.

«В 2023 году на фоне повышенного спроса на пищевое яйцо в России отмечается рост цен на эту продукцию. При этом в разных регионах ситуация складывается по-разному. Данный вопрос на особом контроле в Минсельхозе России», — рассказали «Известиям» в министерстве.

В ведомстве отметили, что с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению производства яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года министерство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.

С января по сентябрь 2023 года производство яиц в сельхозорганизациях выросло на 2,6% — до 28,8 млрд штук. Во всех категориях хозяйств — на 1,7% (до 35,4 млрд штук).

Второе направление, по которому будет организована работа совместно с Минпромторгом, — это стимулирование производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции. Это позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице.

Какие еще продукты растут в цене

В октябре сообщалось, что в России резко подорожали помидоры. Так, стоимость овощей выросла на 5,5%.

Кроме того, выросла цена свинины — на 0,1–6,1%. Также дороже стали стоить бананы — на 1,3%, репчатый лук — на 0,9%. Увеличилась стоимость чая, муки и макарон.