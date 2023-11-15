Россиян предупредили об изменении стоимости услуг ЖКХ в 2024 году

Доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин в интервью агентству «Прайм» предупредил россиян об изменении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2024 году.

Он напомнил, что власти утвердили предельный рост тарифов на 2024-2028 годы по регионам, в среднем он составляет 9,8-11 процентов ежегодно. В некоторых субъектах отклонения от этого показателя могут составлять до двух процентных пунктов в зависимости от инфраструктуры регионов.

Осянин отметил, что в средне российская семья тратит на услуги ЖКХ в многоквартирном доме около 5290 рублей в месяц.

«Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — пояснил эксперт.

Доцент рассказал, что суть распоряжения правительства заключается в том, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность коммунальных услуг для населения. Он заключил, что власти стремятся сдерживать рост тарифов для обеспечения экономической стабильности в стране.