Москвичи стали меньше тратить на развлечения

Москвичи стали больше экономить, пришли к выводу аналитики мобильного приложения "Город" для держателей карты "Тройка" и финансового маркетплейса "Сравни". На их вопросы ответили 2500 горожан.

Как рассказали "РГ" авторы исследования, пояса затянули 60% участников опроса, а 24% не экономят вовсе. Те, кому в последнее время пришлось немного ужаться, стали меньше тратить на отдых и развлечения (48%), на одежду и обувь (23%) и на товары для дома (10%). При этом 43,5% опрошенных считают свое текущее материальное положение стабильным, 33% - неустойчивым, а 23,5% респондентов вопрос поставил в тупик.

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Каждый десятый горожанин работает сверхурочно или подрабатывает, а каждый двадцатый пользуется кредиткой

Стараются покупать только самое необходимое, тем самым решая свои временные финансовые трудности, 34% участников опроса.

Еще 10% горожан работают сверхурочно или подрабатывают, а 5% пользуются кредитной картой. У пользователей в среднем есть по две активных кредитки. Карту обычно "юзают" по необходимости для оплаты непредвиденных расходов (15%), на большие незапланированные покупки (12%) или чтобы "дотянуть до зарплаты" (10%). Причем больше половины (56%) не знают свой кредитный рейтинг. За ним регулярно следят лишь 14%. У 60% клиентов кредитная нагрузка отнимает почти треть дохода.

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