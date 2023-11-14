В России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Индексировать маткапитал, чтобы он был более приближен к стоимости квартиры, он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала приобретение семьями жилья. Однако цены на квартиры существенно возросли. На текущий момент однокомнатная квартира в Омске стоит почти 4 миллиона рублей, привел пример парламентарий.

Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была, - Андрей Алехин

Он также выступил против инициативы коллеги по Госдуме, депутата Дмитрия Гусева, который предложил сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью.

«Я считаю, что материнский капитал должен быть одинаков, несмотря на то, в каком регионе семья проживает. Если в каком-то регионе он будет больше, в каком-то меньше – это все-таки не совсем правильно», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Идею сделать маткапитал прогрессивным в зависимости от тяжести демографической ситуации в регионе Гусев озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва». В регионах относительного благополучия он предложил оставить коэффициент выплат 1, в регионах недостатка рождаемости увеличить его до 1,5, а в регионах демографического бедствия — до 2.