Москвичам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

— Налоговое уведомление — это документ, который налоговые органы направляют налогоплательщикам — физическим лицам. В этом году оно содержит информацию о налогах за 2022 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан), — сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы России.