В России выросли онлайн-продажи валенок

В России за январь — сентябрь 2023 года онлайн-продажи валенок выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы маркировки «Честный знак».

Отмечается, что всего за указанный период было произведено более 670 тыс. валенок.

В тройку лидеров по производству валенок в этом году вошли Ярославская и Нижегородская области, Республика Татарстан.

Отмечается также, что приросте онлайн-продаж в 2023 году на розничные каналы приходится 86% реализации товара.