Заработки российских фрилансеров выросли

Число фрилансеров в России и их заработки постоянно растут. За первое полугодие 2023 года они суммарно заработали 5,3 млрд руб., что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Solar Staff.

Согласно данным PwC, в 2020 году в России насчитывалось около 14 млн вольнонаемных работников. В 2023 году, по данным Solar Staff, их число уже достигло 19 млн. Средний месячный доход внештатников, выводящих деньги на российские карты, составил около 100 тыс. руб. в месяц, на иностранные — 319 тыс. руб.

Больше стали зарабатывать 50,5% дизайнеров, 41% преподавателей, 57% копирайтеров, 46% программистов. При этом одновременно с доходом у вольнонаемных работников выросла и нагрузка. Обычно компании обращаются к фрилансерам, которых им порекомендовали, а также ищут их в социальных сетях и отраслевых чатах, говорит представитель Solar Staff.

По данным онлайн-сервиса Youdo, сейчас каждая 10-я компания привлекает к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников, а каждой 30-й компании требуется более 100 внештатников. Наиболее востребованы маркетологи и пиарщики (с ними работают или планируют работать 47% компаний), IT-специалисты (44%), курьеры (25%), дизайнеры (22%).

Гендиректор фриланс-биржи Fl.ru Михаил Сысуенков отмечает, что услуги фрилансеров обходятся дешевле услуг штатных сотрудников, при этом платить им можно только за выполненные задачи и отработанное время. По его словам, к фрилансерам чаще обращаются компании из торговли, промышленности, рекламы и маркетинга, а также индустрии развлечений.