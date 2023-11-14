В Госдуме рассказали о мерах поддержки многодетных семей

Мер поддержки многодетных семей никогда не будет достаточно, но в России уже принят ряд мер, призванных улучшить их положение. Инициатива об отмене НДФЛ для многодетных также достаточно интересна, но требует доработки. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Сегодня в России оказывается всяческая поддержка многодетным семьям. Например, это предоставление земельных участков, обеспечение бесплатным горячим питанием, возможность оплатить проценты по кредиту, льготная ипотека, зачастую бесплатные стоянки и парковки, посещение культурных центров бесплатно или со скидками. Это достаточно широкий перечень предоставляемых социальных гарантий и льгот, но этого никогда не будет достаточно», — подчеркнула политик.

Она также позитивно оценила инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей. Но уточнила, что предложение необходимо доработать, чтобы оно не отразилось негативно на формировании региональных бюджетов.

«НДФЛ формирует региональные бюджеты, которых и так не всегда достаточно. Если какая-то категория граждан перестанет его платить, надо думать, как возместить регионам выпадающие доходы, ведь в противном случае это будет чревато серьезными потерями», — объяснила Бессараб.