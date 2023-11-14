Россиянам напомнили о налоге до 1 декабря

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» напомнил о налоге, который необходимо оплатить до 1 декабря.

Юрист объяснил, что 1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год. Со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Помимо этого, россиянам могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы.

В случае, если ФНС докажет, что сбор не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки. Виноградов уточнил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, индивидуальные дома, гаражи, машиноместа и даже объекты незавершенного строительства.