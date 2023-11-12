Россиян предупредили о мошеннической схеме во время распродаж

Интернет-мошенники начали использовать предновогодние распродажи, чтобы заполучить личные данные россиян. Об этом рассказал директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что с наступлением «черной пятницы» резко возрастает активность интернет-мошенников. Часто они создают фальшивые сайты магазинов с соблазнительными скидками. Пользователи оформляют заказ, указывая данные банковских карт, а позже злоумышленники используют их для незаконных транзакций.

Аналогичным образом работают мошеннические мобильные приложения. Они обещают доступ к эксклюзивным акциям и скидкам от популярных магазинов, но на деле воруют личные данные.

Другим способом выманить критическую информацию становятся электронные письма, с вредоносными ссылками. Такие послания часто имитируют официальные сообщения от известных магазинов, банков или онлайн-сервисов.

Также мошенники создают фейковые аккаунты в популярных мессенджерах или социальных сетях. Они представляются знакомыми или сотрудниками компаний, а затем вымогают деньги под различными предлогами.

Избаенков предупредил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам на какие-либо ресурсы. Официальные магазины всегда используют защищенное соединение — о нем говорит зеленый замочек рядом с адресом сайта.