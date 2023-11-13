ФАС призвали снизить цены на детские праздники и новогодние подарки

«При этом простые часовые программы «Дед Мороз и Снегурочка» в помещениях выросли в цене до 20 000-40 000 рублей, а в новогоднюю ночь – до 70 000-90 000 рублей, что втрое больше, чем в 2022 году. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать о нарушении в действиях хозяйствующих субъектов запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения, а также на согласованные действия, которые, возможно, уже привели к экономически необоснованному установлению цен в отношении посещения мероприятий, связанных с новогодними праздникам3и для детей, а также в отношении детских новогодних подарков», — сказал Слуцкий.