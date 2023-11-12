Финэксперт заявила о подорожании сладких подарков на Новый год

В России подорожали новогодние подарки со сладостями для детей. Об этом сообщила финансовый эксперт Ольга Лебединская. По ее словам, поднятие стоимости связано с курсом валют, увеличением ставок по кредитам и ростом цены на сырье и логических издержек.

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«Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам», — заявила Лебединская telegram-каналу Shot.

По данным канала, в конце октября в розничные магазины поступили первые сладкие наборы по прошлогодней цене.

На данный момент стоимость сладких подарков увеличивается. Об этом сообщила компания «Объединенные кондитеры», в которую входят бренды «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка». Стоимость на сладости увеличивается неравномерно. Например, конфеты подорожали на 6-8%, шоколад — около 16%, карамель — 3-4%.