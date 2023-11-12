Эксперт предупредил о подделке мошенниками сайтов магазинов при распродажах

На предновогодних распродажах для россиян возрастает риск столкнуться с кибермошенниками, охотящимися за личными данными граждан. Одной из наиболее популярных схем кражи данных стали фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые завлекают пользователей большими скидками, предупредил директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков в беседе с РИА Новости.

"С наступлением "черной пятницы" повышается и риск столкнуться с интернет-мошенниками", - утверждает он.

По информации киберэксперта, актуальными на предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: создание фальшивых сайтов онлайн-магазинов, электронные рассылки, имитирующие официальные сообщения от подлинных интернет-магазинов, банков или онлайн-платформ, а также регистрация фейковых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях.