В России рекордно упали продажи инсулина

В России продажи инсулина за первые девять месяцев 2023 года сократились до 11,8 млн упаковок, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет маркетингового агентства DSM Group. По их данным, за последние пять лет это самый низкий показатель.

Согласно сведениям DSM Group, в 2022 году за первые три квартала было продано 13,2 млн упаковок. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, гормон, регулирующий обмен углеводов, в основном реализуется через государственные закупки. С января по сентябрь этого года продажи через этот канал снизились до 10,9 млн упаковок. Представители рынка также подтверждают уменьшение продаж инсулина. Эксперты выразили мнение, что раньше инсулин закупали впрок, а сейчас необходимость в этом пропала на фоне большого количества аналогов.