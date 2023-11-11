Хакеры атаковали крупнейший в мире банк

Американское подразделение китайского банка ICBC подверглось атаке вируса-вымогателя. Вредоносное ПО попало в его компьютерные сети 8 ноября и нарушило торги на рынке казначейских облигаций США. Об этом сообщает Reuters.

Из-за сбоя результате атаки сотрудникам приходилось отправлять данные о транзакциях на флешке через курьерскую службу.