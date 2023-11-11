Хакеры атаковали крупнейший в мире банк

Американское подразделение китайского банка ICBC подверглось атаке вируса-вымогателя. Вредоносное ПО попало в его компьютерные сети 8 ноября и нарушило торги на рынке казначейских облигаций США. Об этом сообщает Reuters.
Из-за сбоя результате атаки сотрудникам приходилось отправлять данные о транзакциях на флешке через курьерскую службу.
Эксперты считают, что атаку организовала группировка Lockbit. Ранее власти США в рамках расследования ее деятельности арестовали россиянина. Банк ICBC — крупнейший по размерам активов в мире, отмечает Bloomberg.