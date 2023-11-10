"Уверен, что мошенники при помощи специальных программ будут пытаться выдавать себя за сотрудников банка, звонящих по телефону и проверяющих крупные банковские операции пенсионеров. Тут нужно понимать, что номер может быть подменным. По закону операторы связи должны отображать именно тот номер, с которого звонит человек. И это уже вопрос к операторам связи - почему они не настраивают свое оборудование и не следят за этим? В этом направлении тоже должна вестись работа", — заключил собеседник.