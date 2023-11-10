Экономист предрек серьезное повышение цен на брендовую одежду

Экономист предрек россиянам серьезное повышение цен на брендовую одежду
Забастовка работников швейной промышленности в Бангладеш приведет к перебоям с поставками брендовой одежды и повышению цен по всему миру, в том числе в России к Новому году, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Он предположил, что стоимость вещей поднимется на 25-50%.
«Понятно, почему они бастуют. Доля их зарплаты в цене очень маленькая, по большому счету эту грабеж. Возможен временный перебой с поставками и цены подскочат, в том числе и в России, это глобальный рынок. Мы не знаем, сколько продлится забастовка, какие запасы на складах, но на 25-50% легко. Надеюсь, немного укрепится рубль, что сгладит ситуацию. Но все равно ситуация не самая приятная», — отметил Разуваев.
В Бангладеше бастуют миллионы работников текстильной промышленности, которые обшивают до половины магазинов Европы и США. Они требуют повышения заработной платы. Бангладеш является главным производителем одежды брендов Calvin Klein, H&M, Target, Zara, Marks&Spencer, Ralph Lauren, Hugo Boss и многих других.
Ранее сообщалось, что мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%, а к Новому году цена может вырасти еще на 5%. Это произошло из-за ряда причин, таких как падение курса рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках, в первую очередь в Абхазии.