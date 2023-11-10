В первые дни ноябрьских распродаж потребительский спрос в России не вырос – в начале акций активность покупателей наоборот сократилась на четыре-семь процентов год к году. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В категории «Одежда и обувь» количество покупок оказалось на восемь процентов ниже по сравнению с распродажами ноября-2022. Продажи электроники и бытовой техники опустились на семь процентов, парфюмерии и косметики – на шесть процентов.

Хотя спрос в ноябрьские распродажи не вырос, продажи в торговых сетях выросли на 15 процентов в денежном выражении. Это связано с ростом цен на 12-20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что по итогам осенних распродаж в 2023-м спрос вряд ли сравняется с показателями 2022 года.

Аналитики «Чек Индекс» рассказали газете, что в начале прошлого ноября спрос вырос на 20-30 процентов год к году. Они объяснили это эффектом отложенного спроса – до конца осени 2023 года россияне придерживались сберегательной модели.

Проведенный ранее опрос SuperJob показал, что всего девять процентов россиян считают честными скидки во время ноябрьской акции «Черная пятница». 76 процентов респондентов назвали обманом эти распродажи, а 71 процент опрошенных заявил, что не планирует делать покупки в «Черную пятницу» в этом году.