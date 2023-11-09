Эксперт оценил указ об обмене замороженными активами

«В целом новость однозначно позитивная и показывающая, что власти РФ хотят помочь гражданам, попавшим под заморозку активов вследствие санкций. При этом, это именно обычные рядовые инвесторы, так как речь сейчас идет о портфелях до 100 тыс. рублей», — заявил он.