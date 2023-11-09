Эксперт оценил указ об обмене замороженными активами

Эксперт прокомментировал указ об обмене замороженными активами
Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол прокомментировал указ об обмене замороженными активами, который ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Известия».
По мнению эксперта, указ можно назвать позитивной инициативой, которая показывает желание российских властей помочь тем гражданам, которые столкнулись с блокировкой активов.
«В целом новость однозначно позитивная и показывающая, что власти РФ хотят помочь гражданам, попавшим под заморозку активов вследствие санкций. При этом, это именно обычные рядовые инвесторы, так как речь сейчас идет о портфелях до 100 тыс. рублей», — заявил он.
При этом Сокол добавил, что на данный момент не совсем ясно, как конкретно будет проходить реализация указа.
Напомним, что ранее Путин подписал указ об обмене части заблокированных в России иностранных активов на замороженные за рубежом активы россиян.