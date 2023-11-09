Россияне чаще совершают крупные покупки в распродажи

Россияне чаще стали совершать крупные покупки во время распродаж. Об этом свидетельствует исследование одного из маркетплейсов, сообщает "Газета.ру".

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В прошлом году крупные покупки во время распродаж делали 13% опрошенных, в этом году – 17%, то есть почти каждый пятый. Также выросла и значимость рекламы – благодаря ей во время распродаж вещи покупают 40% респондентов против 21% в таком же периоде 2022 года.

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По данным исследования, каждый шестой часто покупает товары во время распродаж – обычно это семьи с детьми.

Кроме того, половина опрошенных россиян заранее готовится к ежегодным распродажам – "11.11" и "Черной пятнице". Так, каждый четвертый (25%) внимательно следит за рекламой и откладывает необходимые товары в "избранное". Еще 14% респондентов откладывают деньги на крупные покупки.

Однако траты россиян за год почти не изменились. Почти половина опрошенных (40%) тратят во время распродаж до пяти тысяч рублей, около трети респондентов (29%) – от пяти до десяти тысяч, 16% – от 10 до 20 тысяч. Также люди, которые не пропускают ни одной распродажи, тратят на них от 20 тысяч рублей.

Самая популярная категория товаров во время распродаж – одежда и обувь (44%), на втором месте расположились товары для дома (40%). Другими популярными категориями стали мелкие гаджеты (23%), смартфоны (22%) и мелкая бытовая техника (21%).

Чаще всего россияне оценивают положительно свой опыт покупок на распродажах. Так, 40% опрошенных сказали, что они смогли купить хорошие товары по выгодной цене, 43% также остались довольны большинством своих покупок. Каждый девятый уверен, что купил лишнего, хоть и по нормальной цене.

Ранее эксперты дали советы, как сэкономить на распродаже 11 ноября. Россиянам рекомендуют брать буклеты разных магазинов и сравнивать скидки. Часто то, что отражается на этикетках, не совсем правда, поэтому их и чеки нужно перепроверять.