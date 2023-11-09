Госдума одобрила «заморозку» компенсаций по вкладам CCCР во II чтении

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, согласно которому компенсацию по сбережениям, помещенным во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, вновь "заморозят".

Начиная с 2003 года, в России действует приостановка компенсации сбережений. Новый срок, предлагаемый в законопроекте, - до начала 2027 года.

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Речь о средствах граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк. Вторая категория - вложения в госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992 года. В 1995 году было принято решение перевести вклады в долговые обязательства государства. Но необходимых законов для этого с тех пор так и не приняли. И главное, власти ежегодно указывают на отсутствие необходимых источников финансирования. Так, по ранее приведенным расчетам комитета ГД по финрынку, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в обязательства страны объем средств, необходимый на их погашение, составит только в 2024 году 61,8 трлн рублей. В 2025 г. - 64,2 трлн, в 2026 г. - 66,8 трлн рублей.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее согласился с депутатами, что этот вопрос надо решать окончательно, однако пока правительство предлагает все же приостановить действие закона еще на один год - чтобы в течение следующего года выйти на более системное решение этого вопроса. И уже затем к этому вопросу можно будет не возвращаться, пояснил Моисеев.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) в комментарии "РГ" разъяснил, что восстановление сбережений может требовать больших финансовых ресурсов и времени, поэтому приостановка данного процесса поможет смягчить экономическое и административное бремя на макроуровне.

"Однако на законодательном уровне требуются решения, чтобы защитить сбережения граждан и прекратить регулярные переносы по выплатам. Как вариант, ввести приоритет по выплатам для граждан, достигших определенного возраста, чтобы это было прибавкой к пенсии для старшего поколения", - заключил депутат.