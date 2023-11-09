В Зеленый день в Сбере появятся специальные предложения на драгметаллы

Клиенты Сбера, подключившие сервис проверки входящих звонков в приложении «СберБанк Онлайн» до 12 ноября, получат 300 бонусов «СберСпасибо», а сервис проверки переводов близкого станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации, уточнив, что такие решения приняты в связи с проведением акции Зеленый день.

В Сбере пояснили, что сервис проверки входящих звонков способен предупреждать о мошеннических звонках и подсказывать важные. Он поддерживает возможность блокировки опасных звонков и выявление таких звонков в популярных мессенджерах.

Список мошеннических номеров обновляется каждый день и поэтому всегда актуален, добавили в компании.

Модель сервиса использует технологии искусственного интеллекта и разработана специалистами кибербезопасности банка.

Также в Сбере сообщили, что с 9 ноября сервис «Проверка переводов близкого» стал бесплатным, к нему можно подключить до трех человек. Акция продлится до 31 мая. Клиенту достаточно выбрать в списке контактов в «СберБанк Онлайн» человека, чьи переводы он хотел бы проверять, и заручиться его согласием. После этого пользователь услуги сможет отклонять подозрительные переводы близкого человека, чтобы уберечь его деньги от мошенников.