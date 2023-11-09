Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

«Семья, где есть много детей, — зачем подоходный налог с них брать? Они же трудятся, работают. Давайте применять такие точечные меры поддержки, чтобы менять к лучшему демографическую ситуацию в стране», — заявила Матвиенко, обращаясь к главе Минтруда Антона Котякову. Парламентская газета