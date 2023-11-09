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Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

В России следует изучить налоговые преференции для многодетных семей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Москва24

«Семья, где есть много детей, — зачем подоходный налог с них брать? Они же трудятся, работают. Давайте применять такие точечные меры поддержки, чтобы менять к лучшему демографическую ситуацию в стране», — заявила Матвиенко, обращаясь к главе Минтруда Антона Котякову. Парламентская газета

Она также призвала подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками. RT на русском

Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
© РИА Новости
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