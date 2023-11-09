Экономист дал совет собирающимся брать кредит

Сейчас наименее выгодное время для того, чтобы брать кредит, однако если он очень нужен, можно немного сэкономить, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Совет россиянам, которые собираются брать займ, он дал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, сегодня не лучшее время для кредитования, так как ставки по займам выросли после повышения ключевой ставки Центробанком.

«Если кто-то собирался брать кредит, может быть, некоторое время надо подождать. Хотя в основных направлениях денежно-кредитной политики до 2026 года, которые недавно выпустил Центробанк, перспектив резкого снижения ключевой ставки не предвидится, то есть надо привыкать к тому, что ставка останется на высоком уровне», — добавил Беляев.

В этой связи собеседник «Ленты.ру» призвал кредитоваться только в случае крайней необходимости, а также брать займы на небольшой срок и небольшую сумму.

Несмотря на то, что кредитование сейчас крайне невыгодно, можно попробовать сыграть на обратной стороне повышения ключевой ставки, полагает экономист.

Михаил Беляев, экономист

«Если можно отложить покупку, то сначала лучше вложить часть свободных денег в банк под проценты, поскольку в том числе высокие и ставки по депозитам. Там слегка заработать, а потом посмотреть на получившуюся сумму и на необходимый остаток уже докредитоваться»

Ранее стало известно, что россиянам стало сложнее обслуживать кредиты. По данным аналитиков сервиса «Кредитный помощник», в стране продолжает расти доля заемщиков, которые имеют сложности с выплатами, а также тех, кому приходится ежемесячно выделять на погашение кредитов половину полученных доходов.