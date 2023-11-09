В России может появиться реестр должников по алиментам

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментным обязательствам.

Документом предлагается создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Согласно материалам к законопроекту, в реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, либо нетрудоспособных родителей.

Проектом также предполагается, что в целях получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП организует информационное взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, который предоставляет соответствующую информацию в автоматическом режиме.