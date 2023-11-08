Опрос показал, сколько россиян знают о механизмах спортивного налогового вычета

"У нас есть три простых предложения - это проактивно работать со спортивными организациями и, несмотря на то, что 1 ноября завершился срок подачи [документов на получение налогового вычета] в Минспорт, дополнить перечень этих организаций теми, кто мог бы его расширить. Также следует разместить информацию [о налоговом вычете] во всех спортивных учреждениях и СМИ. Последнее - не ограничивать перечень организаций формальными критериями по основному ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) при условии соблюдения критериев добросовестности, которые определяют федеральное и региональные спортивные министерства".