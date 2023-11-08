Россиян предупредили о мошеннической схеме с «переводом ниоткуда»

Неожиданный перевод на карту от неизвестного человека или даже компании должен стать поводом насторожиться, так как может являться частью мошеннической схемы. Об этом рассказал агентству «Прайм» юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

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По его словам, мошенники сначала присылают несколько сотен, реже тысяч рублей на счет, а затем звонят потенциальной жертве и сообщают, что ей уже одобрен кредит или микрозайм и он частично переведен на карту.

Для получения остальной суммы собеседник, представившийся сотрудником банка или микрофинансовой организации, просит предоставить дополнительную информацию, в том числе и код из СМС-сообщения.

«Ни в коем случае и не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни тем более реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений. (…) Стойте на своем: заявку не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, никакие данные по телефону передавать не будете», — предостерег Андрей Лисов.

По словам юриста, если преступники получат личные данные, то могут действительно оформить микрозайм, переведя деньги себе. Если все же на вас таким способом оформили кредит, нужно немедленно обратиться в полицию. А еще лучше при появлении перевода от неизвестного лица позвонить в банк, чтобы эти средства вернули отправителю как переведенные ошибочно.