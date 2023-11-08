В России выросли зарплаты курьеров

Спрос на курьеров в России вырос втрое, а средние зарплаты в октябре, перед массовым сезоном распродаж, увеличились на 36%, до 72,8 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа» пишет «Прайм».

При этом в целом с января по октябрь число вакансий для специалистов в сфере продаж увеличилось на 32%, а средние предложения по оплате труда выросли до 44,8 тысячи рублей.

«За последние 10 месяцев число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза. При этом в октябре 2023 размер средних предлагаемых заработных плат в сравнении с январем 2023 года практически не изменился, значительный прирост зафиксирован именно перед сезоном распродаж», — отмечается в исследовании.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков обратил внимание на то, что в России активно развивается онлайн-торговля, что «увеличивает потребность работодателей в сотрудниках, которые могут оперативно адаптироваться к бизнес-процессам и справиться с высокой нагрузкой».

По данным сервиса по поиску работы, самым востребованными в сфере продаж за 10 месяцев текущего года стали мерчендайзер, менеджеры по продажам и работники торгового зала.