В России готовятся запустить новый вид налогового вычета

Правительственный законопроект, вводящий налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 7 ноября.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, вычет будет предоставляться при перечислении пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ, а также взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.

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«Ключевым условием представления упомянутых вычетов будет являться долгосрочный характер вложений граждан на срок до 10 лет и больше», — отметил Сазанов.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

При этом действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.

«Законопроект будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и притоку инвестиций на финансовый рынок и укрепляет суверенитет. Его принятие позволит гражданам сэкономить на налогах. По законопроекту комитетом высказан ряд замечаний, которые планируется совместно с Министерством финансов проработать по второму чтению», — сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Новая государственная программа долгосрочных сбережений (ПДС) может полностью заменить один из пенсионных продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - индивидуальный пенсионный план, который сегодня позволяет россиянам самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем на пенсии. Такое мнение высказала председатель Совета директоров АО НПФ "Будущее " Галина Морозова.

"Несмотря на то, что программа долгосрочных сбережений запускается только в следующем году, ею уже интересуются многие крупные работодатели, спрашивают о возможности в рамках паритетных корпоративных пенсионных программ подключать ПДС. Это показывает, что уникальные преимущества программы (а это и софинансирование со стороны государства, повышенный налоговый вычет, возможность получить накопления досрочно) гораздо привлекательнее как для будущих участников программы - физических лиц, так и для юрлиц - работодателей. И в этом контексте индивидуальный пенсионный план со временем может быть интересен только гражданам с высоким уровнем дохода, рассчитывающим на большую пенсию", - считает Галина Морозова.

Эксперт также отметила, что процесс оформления новой программы долгосрочных сбережений, которая стартует с 2024 года, должен быть для россиян максимально комфортным. И сейчас негосударственные пенсионные фонды, которые будут операторами этой программы, работают над этим.

"Сегодня перед государственными органами и негосударственными пенсионными фондами стоит перечень технических задач по подключению участников программы, учету софинансирования. К моменту запуска программы эти вопросы будут решены. Сложностей у граждан при подключении к программе не возникнет. Пенсионные фонды дадут россиянам возможность оформить программу как офлайн, так и онлайн", - отметила эксперт.

Напомним, с 1 января 2024 года в России стартует программа добровольных долгосрочных сбережений, которая позволит гражданам сформировать дополнительную "финансовую подушку безопасности" на пенсии. Программа включает стимулирующие меры со стороны государства (софинансирование в пределах 36 тыс. рублей в год), налоговые льготы (возможность оформить налоговый вычет с суммы до 400 тыс. рублей в год), а также право получить выплаты досрочно в особых жизненных ситуациях, например, при потере кормильца или в случаях тяжелых заболеваний.

Россиянам нужно крайне внимательно отнестись к выбору места размещения своих долгосрочных накоплений.

Об этом граждан предупредил экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

По его словам, в нынешних весьма непростых обстоятельствах россиянам следует выбирать наиболее надёжные банки для открытия в них депозитов. Лучше всего положить свои деньги в банк из первой десятки российских финансовых учреждений по объёмам привлечённых средств населения.

Это самый безопасный вариант действий, отметил экономист. Если же деньги сейчас лежат в каком-то небольшом региональном банке, то их лучше перепрятать в более надёжное место, посоветовал Делягин. Оставлять их в таких заведениях крайне рискованно, ибо у них могут отнять лицензию.

Кроме этого, эксперт рекомендовал россиянам разбить свои накопления на несколько частей и распределить их между несколькими вкладами в том случае, если общий размер накоплений превышает сумму, которую государство гарантирует к возврату в случае закрытия банка по любой причине.

Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера банковских вкладов, проценты с которых облагаются НДФЛ, с 1 до 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова лидера партии Сергея Миронова.

По его словам, в 2021-2022 годах этот налог не взимался, однако с 2023 года планируется облагать НДФЛ вклады свыше 1 млн рублей.

«Но для многих это единственный доход», — пояснил политик.

Миронов уточнил, что законопроектом предлагается увеличить сумму, с которой берется НДФЛ по вкладам, с 1 млн до 5 млн рублей. Ранее граждане РФ были освобождены от НДФЛ на процентный доход по депозитам, превышающим 1 млн рублей. Такой режим действовал в отношении налогов на доходы по вкладам за 2021-2022 годы.

Рост ключевой ставки сделал более выгодными условия по банковским вкладам, однако нужно учитывать разные варианты доходности. Одну из стратегий озвучил «Прайму» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых на фоне роста годовой инфляции и усиления инфляционного давления. По данным регулятора, это произошло, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Обновленный прогноз Центробанка предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

На фоне роста ключевой ставки банки начали поднимать ставки и по вкладам, предлагая более выгодные условия для долгосрочных вложений.

Николай Кузнецов обратил внимание на то, что доходность меняется от месяца к месяцу, и посоветовал открыть несколько вкладов с возможностью их пополнения на различные сроки.

По его словам, это позволит зафиксировать доходность на длительный период, перекладывая деньги по окончании короткого вклада на более длинный.

При этом на очередном заседании 27 октября ЦБ может вновь поднять ключевую ставку, но вряд ли это повышение будет «глобального характера», считает эксперт.

«Поэтому, если у вас есть деньги, в которых вы точно не будете нуждаться в ближайшее время, то можно подумать над открытием депозита уже сейчас. Ну, а особо осторожные могут подождать неделю в надежде «поймать» чуть большую доходность», - пояснил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления.

Он также призвал осторожно относиться к вкладам в банках не из числа системно значимых, соблюдая лимит страхования в 1,4 миллиона рублей.

Если у человека есть вклад или несколько вкладов в банке, и доход по ним в этом году будет выше 130 тысяч рублей, ему нужно будет заплатить налог с суммы, превышающей этот показатель. Сделать это нужно будет до 1 декабря следующего года.

Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Закон, по которому банковские вклады выше определенного лимита должны облагаться налогом, вступил в силу 1 января 2021 года, пишет Прайм.

Уточняется, что налог рассчитывается с суммарного дохода по всем вкладам человека в разных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. Ее умножают на 1 миллион рублей. С процентного дохода выше этой суммы нужно платить НДФЛ.