$92.42-0.6298.79-0.22

Госдума приняла законопроект о списании с участников СВО поручительств по кредитам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

С участников СВО спишут поручительства по кредитам
© РИА Новости

Документ, внесенный группой парламентариев, предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО. По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, на сегодняшний день в подобных ситуациях с участников спецоперации полностью списывают кредитные обязательства.

"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей", – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как он добавил, закон распространится на правоотношения военного в договорах поручительства. Ранее депутаты партии ЛДПР предложили квоту в 10% для участников СВО при поступлении в колледжи. Сейчас квота предназначена для поступающих в вузы. По мнению инициаторов, подобная мера позволит решить вопрос с нехваткой специалистов в стране. До этого Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Подобное возможно при отсутствии академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате.