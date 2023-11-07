В России может появиться новый вид налогового вычета

Государственная дума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий получать вычеты по НДФЛ при сбережениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов нижней палаты парламента, вычеты будут предусмотрены за взносы в негосударственные пенсионные фонды и на ИИС сроком на 10 и более лет. Вычеты позволят получить компенсацию по уплаченным пенсионным взносам до 400 тыс. рублей в год при соблюдении определенных условий. При этом сохраняется действующая система вычетов по ИИС, открытым до 2023 года.

Однако отменяются вычеты по доходам от продажи иностранных ценных бумаг, кроме зарегистрированных в ЕАЭС. Ранее такой вычет предоставлялся на сумму до 9 млн рублей при владении бумагами более 3 лет.

До этого правительство РФ предложило ввести новый вид ценных бумаг — многоголосые акции. Как пояснил вице-премьер Андрей Белоусов главное отличие бумаг от обычных голосующих акций будет лишь в том, что они будут давать своему владельцу несколько голосов на ВОСа и ГОСа вместо одного.