Законопроект о вычете на долгосрочные сбережения прошел первое чтение

Правительственный законопроект, вводящий налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 7 ноября.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, вычет будет предоставляться при перечислении пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ, а также взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.

«Ключевым условием представления упомянутых вычетов будет являться долгосрочный характер вложений граждан на срок до 10 лет и больше», — отметил Сазанов.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

При этом действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.