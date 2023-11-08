Как изменилась процедура банкротства для физических лиц

В начале ноября в порядок внесудебного банкротства для физических лиц был внесен ряд изменений. Часть пунктов были существенно смягчены в пользу «безнадежных должников». О том, что поменялось и как теперь будет осуществляться процедура, рассказали argumenti.ru.

В первую очередь, изменения коснулись минимального и максимального размеров долга, при наличии которого человек может подать заявление о личном банкротстве. Изначально эта сумма начиналась с 50 тысяч рублей и достигала 500 тысяч. С 3 ноября минимальный порог снизился до 25 тысяч рублей, а максимальный поднялся до миллиона.

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Изменился и перечень оснований для подачи заявления. Раньше это можно было сделать только в случае прекращения исполнительного производства, когда приставы признавали отсутствие имущества у должника. Сейчас обратиться с заявлением в МФЦ можно, даже если исполнительное производство еще не прекращено. Сделать это необходимо спустя 12 месяцев с момента предъявления исполнительного листа.

Также списать долги смогут те, кто ни полностью, ни частично не смогли погасить их в течение семи лет. Еще одна категория граждан, кому будет предоставлено такое право, люди, живущие на пенсии или детские пособия. Кроме того, по новым правилам, с десяти до пяти лет снизился срок, в течение которого можно подать заявление повторно.

Ситуации, в которых личное банкротство запрещено, остались прежними. В частности, запустить процедуру не получится, если в отношении должника вступило в силу судебное решение об уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или фиктивное банкротство. Сюда же относятся случаи мошенничества, злостного уклонения от платежей и утаивания или уничтожения имущества.

Гражданин, прошедший процедуру банкротства, в течение трех лет не сможет занимать управленческие должности в компаниях, имеющих статус юридических лиц. Также он лишается права претендовать на пост руководителя в страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестфондов и микрофинансовых организациях в течение пяти лет. На протяжение такого же срока он не сможет открыть новое ИП, а чтобы взять кредит или заем в банке, ему придется уведомить кредитора о своей ситуации.