Эксперты ожидают роста дефолтов россиян по кредитам

Почти 18% российских потребителей, принявших участие в опросе сервиса «Кредитный помощник», заявили, что направляют на погашение своих кредитов более половины своего месячного дохода. Об этом сообщает Forbes.

Согласно исследованию, проведенному в октябре, 42% респондентов тратят на выплаты 10-30% дохода, 24% — 30-50%. Лишь 12% опрошенных закладывают на эту статью расходов менее 10%. При этом 56% россиян имеют один кредит, 28% — два, 8% — три и более. Ранее, в августе, об одном кредите сообщали только 35% респондентов.

«Ситуация с кредитной нагрузкой ухудшается, — отмечает Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА. — В августе доля граждан, закладывающих более 50% дохода на обслуживание кредитов, составляла 16%, а в октябре она выросла до 18%».

Эксперты объясняют бум потребительского кредитования стремлением граждан воспользоваться доступными условиями до ужесточения требований банков. По данным ЦБ РФ, за январь-август портфель ипотеки увеличился на 16% — до 16,4 трлн руб., необеспеченного кредитования — на 12%, до 13,4 трлн руб.